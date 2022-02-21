المعموري: عدم عقد جلسة للبرلمان يعني استمرار حالة الانسداد السياسي

2022/02/21 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب المستقل أمير المعموري ،اليوم الاثنين، إن عدم تحديد موعد جلسة للبرلمان يعني استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم توافق الكتل .

وأشار المعموري إلى أن عدم الوصول إلى اتفاق سياسي سيعرقل الجلسة المقبلة للبرلمان حتى إن تم تحديد موعدها، مبينا انْ لا دليل على وجود توافقات بشأن شخصية الرئيس المقبل حتى الآن.

هذا ويرى سياسيون ونواب أن عقد اجتماع ثلاثي يجمع الصدر بالبارزاني والحلبوسي قد يعزز فرص الخروج من الأزمة السياسية، وبما يعني حسماً للمسألة المعطلة بفعل الخلافات وهي انتخاب رئيس للجمهورية.

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