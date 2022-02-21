بعد عامين من الاغلاق.. استراليا تعيد فتح الحدود الخارجية أمام السياح الملقحين

2022/02/21 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت أستراليا فتح حدودها الخارجية أمام جميع السياح الملقحين ، بعد حوالي عامين على فرض أكثر قيود السفر صرامة في العالم للحد من تفشي كورونا

وقال رئيس الوزراء الأسترالي “سكوت موريسون” للراغبين بزيارة الجزيرة القارة احزموا حقائبكم .



مضيفًا لا تنسوا إحضار أموالكم معكم، فهناك الكثير من الأماكن لإنفاقها.

ومن المتوقع أن تحط 56 رحلة جوية دولية فقط في أستراليا خلال 24 ساعة من رفع القيود، وهو عدد قليل بالمقارنة مع رحلات ما قبل الوباء.

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