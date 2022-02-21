كليمان: قمة بايدن وبوتين ستعطي أملا بحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

2022/02/21 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون ،اليوم الاثنين، إن بلاده ترى ان الموافقة المبدئية للرئيسين الاميركي والروسي على عقد قمة بينهما تمنح أملا دبلوماسيا بحل الأزمة الاوكرانية.

وأكد بون ان هنالك أملا دبلوماسيا على الرغم من التوتر على الأرض مع انتشار عسكري روسي واسع عند حدود أوكرانيا ووجود خروقات لوقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع في دونباس على خط المواجهة بين البلدين.

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن قد وافق على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناء على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون شرط ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا.

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