2022/02/21 | 14:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد المدرب حسن أحمد، توقيعه على عقد عودته لنادي النجف اليوم الاثنين.وقال أحمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي النجف، اتصلت بي امس من أجل تولي معمة تدريب الفريق الكروي وبدوري وافقت على العرض ولم اتردد في ذلك”.واضاف “فريق النجف الحالي انا من صنعه واصبح اكثر قوة وجودة، لذلك قررت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن أحمد: اليوم سأوقع على عقد عودتي للنجف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن أحمد: اليوم سأوقع على عقد عودتي للنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).