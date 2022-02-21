تسريبات تكشف حسابات سرية لمسؤولين عرب ببنك سويسري

2022/02/21 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت تسريبات، عن بيانات مصرفية لعدد من القادة والمسؤولين العرب، في بنك “كريدي سويس” السويسري، المتهم باستقباله أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد.وأظهرت بيانات نشرتها “نيويورك تايمز” وصحف أخرى، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يمتلك ستة حسابات في البنك، أحدها تجاوز رصيده فيه الـ224 مليون دولار.وأوضحت أن من بين الأسماء الواردة، علاء […]

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