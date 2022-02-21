منتخب المكفوفين يحقق فوزاً على البحرين في بطولة غرب آسيا البارلمبية

2022/02/21 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تغلب منتخب العراق لكرة الهدف للمكفوفين في تحقيق الفوز الاول له في بطولة غرب آسيا البارلمبية.واستطاع المنتخب الوطني من التغلب على صاحب الارض منتخب البحرين في أولى مبارياته بنتيجة 10-0.تجدر الإشارة إلى العراق يشارك بوفد يضم عدة العاب، حيث وصل الوفد في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي إلى البحرين للمشاركة […]

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