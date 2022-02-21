في خبر صادم.. ديالى بلا موسم زراعي خلال الفصل المقبل

2022/02/21 | 14:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاثنين، عن عدم وجود اي موسم للزراعة في الصيف القادم.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” وفق المعلومات المتوفرة لدينا بانه ديالى لن تشمل بالخطة الزراعية للموسم الصيفي المقبل بسبب الجفاف وعدم وجود اي قدرة لتامين مياه السقي مؤكدا بانه الموسم الزراعي الثالث […]

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