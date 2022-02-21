النادي لم يذكر الأسباب..

2022/02/21 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، التخلي عن خدمات مدربه، البلجيكي مارك ويلموتس، بعد حوالي ثلاثة أشهر فقط على توليه مهام التدريب، وفق ما أعلنت إدارة النادي.

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