عمليات ميسان تضع خطط جديدة لملاحقة مهربي المخدرات

2022/02/21 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ميسان ..افاد مصدر امني في قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، بوضع خطط جديدة لملاحقة مهربي ومروجي المخدرات في المحافظة.وذكر المصدر لـ/المعلومة/، ان ” قيادة عمليات ميسان، عقدت اجتماعا امنيا في منفذ الشيب الحدودي لمتابعة الإجراءات الأمنية وضبط الشريط الحدودي ضمن سلسلة الإجراءات التي وضعت للحد من عمليات التهريب والقبض على المطلوبين”.وأضاف، ان […]

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