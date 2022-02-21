2022/02/21 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافق الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، على إقامة مباراة العراق والإمارات على أرض العراق ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى مؤشرات إيجابية من الاتحاد الآسيوي من أجل إقامة مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات المونديال على أرض العراق”.وأضاف أن […]

ظهرت المقالة مواجهة الإمارات..



أول مباراة على أرض العراق في تصفيات مونديال 2022 أولاً على ايرث نيوز.

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