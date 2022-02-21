وفاة امرأة وإصابة 4 آخرين بحادث سير في ذي قار

2022/02/21 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متباينة بحادث سير في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "حادث تصادم وقع على الطريق ناصرية - بطحاء بمحافظة ذي قار، ما أسفر عن وفاة امرأة وإصابة 4 آخرين بجروح متباينة اغلبهم من محافظة المثنى".

وأضاف أن "الشرطة ومفارز المرور فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته"، مبيناً أن "المضايقة من قبل عجلة حمل نوع مرسيدس وتجاوزها الخاطئ سبب الحادث".

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