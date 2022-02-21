عمليات ميسان تعقد اجتماعاً امنياً في منفذ الشيب الحدودي

2022/02/21 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

عقدت قيادة عمليات ميسان اجتماعا امنيا في منفذ الشيب الحدودي لمتابعة الإجراءات الأمنية.وقال مصدر أمنى في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قيادة عمليات ميسان عقدت اجتماعا امنيا في منفذ الشيب الحدودي لمتابعة الإجراءات الأمنية وضبط الشريط الحدودي ضمن سلسلة الإجراءات التي وضعت للحد من عمليات التهريب والقبض على المطلوبين".وأضاف أن "المجتمعين بحثوا سبل تأمين حركة دخول البضائع عبر المنفذ والاتفاق على وضع خطط مشتركة لملاحقة مهربي ومروجي المخدرات بهدف الحد من تلك الظاهرة والسيطرة على جرائم تعاطي المخدرات التي تشهدها المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة".

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