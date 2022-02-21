احباط محاولة تهريب مواد كيميائية خطرة في ميناء ام قصر

2022/02/21 | 14:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن احباط محاولة تهريب مواد كيميائية خطرة من قبل مركز كمرك ام قصر الاوسط.وقالت الهيئة في بيان، إنه “تمكن مركز كمرك ام قصر الاوسط من احباط محاولة تهريب حاوية محملة ( مواد كيميائية خطرة ) مخالفة للضوابط و التعليمات”.وأضافت ان “عملية الضبط تمت من خلال تبادل […]

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