العتبة الكاظمية: جموع الزائرين بدأت بالتوافد لاحياء ذكرى وفاة الامام الكاظم “ع”

2022/02/21 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نائب امين عام العتبة الكاظمية سعد الحجية ، الاثنين، عن بدء توافد جموع الزائرين الى مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء مشاركة ذكرى وفاة الامام الكاظم عليه السلام.وقال الحجية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “جموع الزائرين بدأت بالتوجه الى مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء شعائر زيارة ذكرى وفاة الامام الكاظم عليه السلام”.واضاف […]

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