جون تيري يوجه ضربة لرونالدو ويكشف عن منافسه الأصعب

2022/02/21 | 14:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تجاهل قائد تشيلسي السابق جون تيري، نظيره نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، حينما سئل عن المنافس الأصعب الذي واجهه، لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدينيو.

وفي جلسة أسئلة عبر حسابه على “انستجرام”، مساء الأحد، أجاب اللاعب الدولي السابق في منتخب إنجلترا، على مجموعة من الموضوعات، بدءًا من رغبته في اللعب خارج بلاده، وصولًا إلى ممارسته للعبة الجولف.

وكشف تيري عن اللاعب الأصعب الذي واجهه حيث غاب رونالدو عن اختياراته، رغم أنه قدّم الكثير من العروض المثيرة والمميزة على أرضية ملعب “ستامفورد بريدج”، معقل البلوز سابقًا.

وكانت إجابة تيري أنه النجم الأصعب الذي واجهه هو البرازيلي رونالدينيو، حيث وصف لعبه بأنه كان يرقص بالكرة ضد البلوز في ملعب “ستامفورد بريدج”، على حافة منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في مرمى بيتر تشيك حارس تشيلسي.وعن المدرب الأفضل الذي عمل تحت قيادته أكد قائد البلوز أنه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي حاليًا، هو أفضل مدرب عمل معه في مسيرته، وما يزال يخاف منه حتى الآن.

وعن أكثر المباريات متعة بالنسبة له أكد جون أنها مواجهات تشيلسي وتوتنهام الغريم التقليدي لهم، حيث أكد أنها كانت لقاءات مضمون الثلاث نقاط الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الجماهير لابد ألا تطلق على المباراة لقب “ديربي”، لأنه لا يوجد في لندن فريق بقوة تشيلسي.

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