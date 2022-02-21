الطريق الى الجنوب في خطر.. ازمة بنزين تضرب مناطق في العراق (فيديو)

2022/02/21 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني اصحاب السيارات السالكين للطريق

الدولي القادم من البصرة باتجاه ذي قار

والمثنى والديوانية من ازمة وقود خانقة

منذ ايام عدة.

وشكى اصحاب السيارات لاسيما سيارات

الاجرة التي تستخدم هذا الطريق يوميا من

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