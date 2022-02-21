2022/02/21 | 14:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يدفع حراك بغداد النجف طهران الى حلول بين الصدر والاطار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tJeeJM2PnzI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يدفع حراك بغداد النجف طهران الى حلول بين الصدر والاطار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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