كل شيء عن استحداث الدرجات الوظيفية وتثبيت العقود خلال العام الماضي

2022/02/21 | 14:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث أكثر من 14 ألف درجة وظيفية خلال العام الماضي.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، ان "دائرة الموازنة إحدى الدوائر التابعة لوزارة المالية، صادقت على الملاكات لإجراء حذف واستحداث 9744 درجة وظيفية بالإضافة إلى كلف المحاضرين والأجراء اليوميين لسنة 2021"، مبينة ان "ذلك جاء بمتابعة وزير المالية علي عبد الامير علاوي".

واضافت ان "الدائرة أنجزت كافة الإجراءات المتعلقة بالحذف والاستحداث لــ 9744 درجة وظيفية لسنة 2021 وذلك استناداً لآحكام المادة 12- ثانيــاً ( أ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية وإرسالها الى مجلس الخدمة الإتحادي كونها الجهة المعنية بالتعيين لتلك الدرجات الوظيفية، كما تم إحتساب كلف 295683 عقداً للمحاضرين المجانيين لعام 2021 لمديريات التربية في المحافظات كافة حسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019".

وتابعت انه "تم تحويل 305288 من أجر يومي الى عقد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 وسيتم إكمال النشاطات الأخرى ضمن موازنة عام 2022"، لافتة الى "استحداث 4396 درجة فصل سياسي حسب قرار لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وتابعت انه "تم تثبيت 3909 عقداً ممن لديهم خدمة 5 سنوات فأكثر"، موضحة ان "الوزارة عملـــت في ظل الظروف المالية الصعبة للحد من البطالة وتوظيف أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات ممن تزايدت اعدادهم في السنين الاخيرة دون حصولهم على فرصة عمل تلائم تطلعاتهم نحو مستقبل افضل".

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