اتحاد الكرة يخاطب سولاقا لثنيه عن قرار الاعتزال

2022/02/21 | 14:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خاطب الاتحاد العراقي بكرة القدم، اللاعب ريبين سولاقا لثنيه عن قرار اعتزال اللعب الدولي.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة اتصل باللاعب ريبين سولاقا في محاولة لثنيه عن قرار الاعتزال والتفكير مجدداً بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني وتمثيله في قادم الاستحقاقات”.وأوضح أن “سولاقا يرفض فكرة العودة […]

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