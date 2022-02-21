احباط محاولة تهريب مواد كيميائية خطرة في أم قصر

2022/02/21 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احبطت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الاثنين، محاولة تهريب مواد كيميائية خطرة من قبل مركز جمرك ام قصر الاوسط.

وبحسب بيان للهيئة فان “مركز كمرك ام قصر الاوسط تمكن من احباط محاولة تهريب حاوية محملة ( مواد كيميائية خطرة ) مخالفة للضوابط والتعليمات”، مبينة أن “عملية الضبط تمت من خلال تبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني و بالتعاون و اسناد الجهات الامنية في الميناء”.

وأضافت أنه “تم احالة المخالفة الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

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