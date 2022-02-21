العزاوي: الفساد المالي والاداري وباء ينخر المؤسسات كافة

2022/02/21 | 14:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصف الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، اليوم الاثنين، الفساد المالي والاداري بالوباء الذي بات ينخر المؤسسات كافة.وقال العزاوي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “تصاعد حالات الاختلاس والرشوة، والتي تبادر الجهات الرسمية مشكورة بمتابعتها وملاحقتها، ظاهرة تعزز القول بأن الفساد المالي والاداري بات وباءً ينخر المؤسسات …

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