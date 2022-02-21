الفتح يدعو الصدر لفتح ورقة جديدة وإنهاء الأزمات السياسية

2022/02/21 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..دعا تحالف الفتح، الاثنين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لفتح ورقة جديدة في العملية السياسية للمضي بتشكيل البيت الشيعي.وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في تصريح لوكالة / المعلومة /، إننا “ندعو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لفتح ورقة في العملية السياسية والمضي بتشكيل حكومة وطنية مشتركة”، مشيراً إلى أن “الإطار التنسيقي والتيار […]

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