2022/02/21 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة المالية تعلن استحداث 14 الف درجة وظيفية وتثبيت 3 آلاف عقد أولاً على ايرث نيوز.

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