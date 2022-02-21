المناكفات حول المرسوم الرئاسي بخصوص تبعية المنظمة للدولة - إبراهيم ابراش

2022/02/21 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش المرسوم الرئاسي باعتبار منظمة التحرير دائرة تابعة لـ(الدولة) فيه كثير من الإبهام ويطرح كثيراً من التساؤلات، وإن كنا نتفهم انتقادات وتخوفات الفصائل المنتمية للمنظمة وكل الغيورين عليها من الوطنيين إلا أن هجوم حركة حماس وكُتابها على المرسوم وتباكيهم على المنظمة يثير استغراباً أكبر، لأن حماس منذ تأسيسها وهي تتخذ مواقف وتمارس سياسات معادية للمنظمة بل وكان مبرر وجودها أصلاً مواجهة المنظمة وإزاحتها من ......





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