2022/02/21 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شوقية_عروق_منصور الشيخ جراح والمرأة التي لم تجد أمام الجنود إلا إشهار الحذاء كلما رأيت عبر الفضائيات أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس وهم يدافعون عن بيوتهم أشعر أن العدل في العالم ينام في سريره مستخفاً مستهتراً ، ينهض صباحاً ليرتدي ثياب العنجهية كرجل الكابوي ويركب حصانه ليدخل السباق مع التاريخ المتخاذل .



وحدهم أهالي الحي الذي أسمه وعنوانه " جراح " يجرح أيامهم وينزف على الأرصفة والشوارع والطرقات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ جراحوالمرأة التي لم تجد أمام الجنود إلا إشهار الحذاء - شوقية عروق منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ جراحوالمرأة التي لم تجد أمام الجنود إلا إشهار الحذاء - شوقية عروق منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).