المالية تعلن استحداث درجات وظيفية جديدة

2022/02/21 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث أكثر من 14 ألف درجة وظيفية خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "دائرة الموازنة إحدى دوائر التابعة لوزارة المالية صادقت على الملاكات لإجراء حذف واستحداث 9744 درجة وظيفية بالإضافة الى كلف المحاضرين والأجراء اليوميين لسنة 2021"، مبينة ان "ذلك جاء بمتابعة وزير المالية علي عبد الامير علاوي".

واضافت ان "الدائرة أنجزت كافة الاجراءات المتعلقة بالحذف والاستحداث لــ 9744 درجة وظيفية لسنة 2021 وذلك استناداً لأحكام المادة 12- ثانيــاً ( أ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية وإرسالها الى مجلس الخدمة الاتحادي كونها الجهة المعنية بالتعيين لتلك الدرجات الوظيفية، كما تم احتساب كلف (295683) عقداً للمحاضرين المجانيين لعام 2021 لمديريات التربية في المحافظات كافة حسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019".

وتابعت انه "تم تحويل (305288) من أجر يومي الى عقد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء (315) لسنة 2019 وسيتم إكمال النشاطات الأخرى ضمن موازنة عام 2022"، لافتة الى "استحداث (4396) درجة فصل سياسي حسب قرار لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

ولفتت إلى انه "تم تثبيت (3909) عقداً ممن لديهم خدمة (5) سنوات فأكثر"، موضحة ان "الوزارة عملـــت في ظل الظروف المالية الصعبة للحد من البطالة وتوظيف أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات ممن تزايدت اعدادهم في السنين الاخيرة دون حصولهم على فرصة عمل تلائم تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل".

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