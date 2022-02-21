2022/02/21 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلت تعزيزات عسكرية، اليوم الاثنين، إلى منطقة طريفاوي لتأمين الحدود “العراقية – السورية”.وقال مصدر عسكري، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “تعزيزات عسكرية تضم فوج مشاة الي من قوات الجيش وصلت إلى منطقة طريفاوي القريبة من منطقة سجار او ما يسمى بالحدود الفاصلة بين حدود محافظة الانبار ونينوى”.وأضاف المصدر، أن “التعزيزات […]

ظهرت المقالة تعزيزات عسكرية تصل إلى طريفاوي لتأمين الحدود “العراقية – السورية” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيزات عسكرية تصل إلى طريفاوي لتأمين الحدود “العراقية – السورية”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيزات عسكرية تصل إلى طريفاوي لتأمين الحدود “العراقية – السورية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).