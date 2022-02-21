المالية تحصي عدد المثبتين من العقود بالدرجات الوظيفية المستحدثة

2022/02/21 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث أكثر من 14 الف درجة وظيفية خلال العام الماضي.وقالت الوزارة في بيان، انه “دائرة الموازنة أحدى دوائر التابعة لوزارة المالية صادقت على الملاكات لإجراء حذف وأستحداث 9744 درجة وظيفية بالإضافة الى كلف المحاضرين والأجراء اليوميين لسنة 2021″، مبينة ان “ذلك […]

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