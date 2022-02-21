المالية تعلن تثبيت أكثر من 3 آلاف عقد وإستحداث 14 ألف درجة وظيفية

2022/02/21 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تثبيت أكثر من 3 ألف عقد وإستحداث أكثر من 14 ألف درجة وظيفية لغرض التعيين.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بمتابعة وزير المالية علي عبد الامير علاوي صادقت دائرة الموازنة أحدى دوائر التابعة لوزارة المالية على الملاكات لإجراء حذف واستحداث 9744 …

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