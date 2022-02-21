خبير انتخابي: الفوائض المالية تسمح باجراء انتخابات مبكرة

2022/02/21 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع الخبير الانتخابي، دريد توفيق، اجراء انتخابات مبكرة خاصة بعد تحقيق فوائض مالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط.وقال توفيق، لوكالة ايرث نيوز، إن “الساحة السياسية شهدت في العاشر من تشرين الاول 2021 صراعات وسجالات بين تشكيك وتأييد وطعون وشكاوى حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة وبدء مرحلة الحوارات والنقاشات والمباحثات لتشكيل الحكومة”.واضاف […]

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