تعرف على أعراض كورونا عند الأطفال

2022/02/21 | 15:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..من المحتمل أن يصاب الأطفال بعدوى كورونا مثل البالغين ولكن شدة المرض تكون أقل عند الأطفال، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن عدوى كورونا بين الأطفال والمراهقين تسبب أمراضًا أقل خطورة ووفيات أقل مقارنة بالبالغين، وبحسب الأبحاث فإن الأطفال هم أقل شيوعًا في الإصابة بهذه العدوى وأن الغالبية منهم لا تظهر عليهم أعراض أو […]

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