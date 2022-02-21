متى يصبح الشخير مهددًا للحياة؟ إليك 8 علامات تحذيرية قد تعاني منها

2022/02/21 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الشخير حالة شائعة أثناء النوم ، ولكن هل تعلم العلامات التحذيرية لاضطرابات النوم الأكثر خطورة والتي من المحتمل أن تهدد الحياة مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي؟ إليكم ما يقوله خبراء النوم

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