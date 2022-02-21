بالصورة.. القبض على

2022/02/21 | 15:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين،

القبض على سارق للمرضى في مستشفى بغداد

التعليمي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "قوة من مديرية حماية

المنشأت والشخصيات ووفقاً لمعلومات

دقيقة تفي

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