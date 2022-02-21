2022/02/21 | 15:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن

مسلحا فتح النيران على عجلة مدنية وأنهى

حياة سائقها شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "شخصا مسلحا فتح نيران

سلاحه باتجاه صاحب عجلة مدنية ضمن منطقة

الكمالية بالعاصم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلح يفتح النيران على عجلة مدنية وينهي حياة سائقها شرقي بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلح يفتح النيران على عجلة مدنية وينهي حياة سائقها شرقي بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).