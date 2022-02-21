المالية تقدم إحصائية بعدد المثبتين من العقود والدرجات الوظيفية المستحدثة

2022/02/21 | 15:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث أكثر من 14 ألف درجة وظيفية خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "دائرة الموازنة إحدى دوائر التابعة لوزارة المالية صادقت على الملاكات لإجراء حذف واستحداث 9744 درجة وظيفية، بالإضافة إلى كلف المحاضرين والأجراء اليوميين لسنة 2021"، مبينة أنّ "ذلك جاء بمتابعة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي"

وأضافت أنّ "الدائرة أنجزت كافة الإجراءات المتعلقة بالحذف والاستحداث لــ 9744 درجة وظيفية لسنة 2021 وذلك استنادًا لأحكام المادة 12- ثانيًا (أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية وإرسالها إلى مجلس الخدمة الاتحادي كونها الجهة المعنية بالتعيين لتلك الدرجات الوظيفية، كما تم احتساب كلف (295683) عقدًا للمحاضرين المجانيين لعام 2021 لمديريات التربية في المحافظات كافة حسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019".

وتابعت أنه "تم تحويل (305288) من أجر يومي إلى عقد تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء (315) لسنة 2019 وسيتم إكمال النشاطات الأخرى ضمن موازنة عام 2022"، لافتةً إلى "استحداث (4396) درجة فصل سياسي حسب قرار لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشارت إلى أنه "تم تثبيت (3909) عقدًا ممن لديهم خدمة (5) سنوات فأكثر"، موضحة أنّ "الوزارة عملت في ظل الظروف المالية الصعبة للحد من البطالة وتوظيف أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات ممن تزايدت أعدادهم في السنين الأخيرة دون حصولهم على فرصة عمل تلائم تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل".

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