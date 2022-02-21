من الألف إلى الياء.. تفاصيل إبعاد محمد شوكان عن الميناء

2022/02/21 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مصادر من داخل الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، تفاصيل إبعاد المهاجم محمد شوكان عن نادي الميناء.وذكرت المصادر لوكالة ايرث نيوز، أن “إدارة نادي الميناء قررت إبعاد اللاعب محمد شوكان عن صفوف الفريق لأسباب وصفتها بالفنية، حيث جاء القرار بعد تعادل الفريق الأخير أمام زاخو في دوري الكرة الممتاز”.وأوضحت المصادر، أن […]

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تفاصيل إبعاد محمد شوكان عن الميناء أولاً على ايرث نيوز.

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