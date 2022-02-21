التجارة تلغي 46 وكالة غذائية وطحين خلال الشهر الماضي

2022/02/21 | 15:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، إلغاء 46 وكالة غذائية وطحين بسب مخالفتهم للضوابط والتعليمات خلال شهر لشهر كانون الثاني الماضي.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم الغاء 46 وكالة غذائية وطحين بسب مخالفتهم للضوابط والتعليمات مع منح وكالتين خلال خلال شهر لشهر كانون الثاني 2022”.وأضافت انها “قامت كذلك […]

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