2022/02/21 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم ،اليوم الاثنين، أن مباراة الزوراء والطلبة ضمن الجولة 23 من الدوري الممتاز، سيستضيفها ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، بدلا من ملعب الزوراء الذي تم افتتاحه مؤخرا.

ويأتي قرار لجنة المسابقات، بعدما اتفقت إدارة الزوراء مع اتحاد الكرة، على إجراء المباريات المهمة مع الأندية الجماهيرية في ملعب الشعب، الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج، بدلا من الملعب الجديد الذي تصل قدرة استيعابه إلى 16 ألفا.

وسيحتضن ملعب الزوراء مواجهات أصحاب الأرض، مع الفرق من خارج المربع الذهبي.

وتحظى مباراة الزوراء والطلبة في الجولة المقبلة باهتمام كبير، مع استمرار الصراع حول المركز الثاني.

وكان الزوراء قد تعادل مؤخرا مع القاسم سلبيا، بينما تمكن الطلبة من التغلب على الديوانية (3-0).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملعب الشعب يستضيف قمة الزوراء والطلبة في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملعب الشعب يستضيف قمة الزوراء والطلبة في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).