الظاهرة يشيد بالمدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي

2022/02/21 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو، بمدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ونشر الظاهرة ، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، صورة له مع أنشيلوتي، وكتب عليها”: “أحد أفضل المدربين في مسيرتي، والأفضل على المستوى الشخصي..



من دواعي سروري أن أراك مرة أخرى”.

وسبق أن تدرب رونالدو تحت قيادة أنشيلوتي لما يقرب من عام، في صفوف ميلان، قبل أن يعاني من عدة إصابات أجبرته على الرحيل.

يذكر أن رونالدو حقق لقب كأس العالم مع منتخب البرازيل مرتين، في نسختي 1994 و2002، بينما حصل على الوصافة في 1998، عقب خسارة المباراة النهائية أمام فرنسا (3-0).

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