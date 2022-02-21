2022/02/21 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة المالية العراقية ،اليوم الاثنين، عن تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث أكثر من 14 الف درجة وظيفية خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن دائرة الموازنة أحدى دوائر التابعة لوزارة المالية صادقت على الملاكات لإجراء حذف وأستحداث 9744 درجة وظيفية بالإضافة الى كلف المحاضرين والأجراء اليوميين لسنة 2021″، مبينة ان “ذلك جاء بمتابعة وزير المالية علي عبد الامير علاوي”.

واضافت ان “الدائرة أنجزت كافة الاجراءات المتعلقة بالحذف والاستحداث لــ 9744 درجة وظيفية لسنة 2021 وذلك استناداً لآحكام المادة 12- ثانيــاً ( أ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية وإرسالها الى مجلس الخدمة الإتحادي كونها الجهة المعنية بالتعيين لتلك الدرجات الوظيفية، كما تم إحتساب كلف (295683) عقداً للمحاضرين المجانيين لعام 2021 لمديريات التربية في المحافظات كافة حسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019”.

وتم تحويل (305288) من أجر يومي الى عقد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء (315) لسنة 2019 وسيتم إكمال النشاطات الأخرى ضمن موازنة عام 2022″، لافتة الى “استحداث (4396) درجة فصل سياسي حسب قرار لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وتابعت انه “تم تثبيت (3909) عقداً ممن لديهم خدمة (5) سنوات فأكثر”، موضحة ان “الوزارة عملـــت في ظل الظروف المالية الصعبة للحد من البطالة وتوظيف أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات ممن تزايدت اعدادهم في السنين الاخيرة دون حصولهم على فرصة عمل تلائم تطلعاتهم نحو مستقبل افضل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث أكثر من 14 الف درجة وظيفية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تثبيت أكثر من ثلاثة آلاف عقد واستحداث أكثر من 14 الف درجة وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).