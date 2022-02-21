"إير فرانس" تلغي رحلاتها إلى كييف وواشنطن تجدد مطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا

2022/02/21 | 15:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "إير فرانس" للطيران أنها ألغت رحلتيها بين باريس وكييف المقررتين الثلاثاء "نظرا إلى الوضع على الأرض وعلى سبيل الاحتراز".

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