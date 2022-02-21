مسلحون مجهولون يغتالون رجل دين شرقي بغداد

2022/02/21 | 15:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، على اغتيال رجل دين في منطقة حي النصر شرقي بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مسلحين مجهولين اغتالوا رجل الدين الشيخ حسين الكريماوي، في منطقة حي النصر شرقي بغداد”.وأضاف ان “الاسباب التي تقف وراء الاغتيال لم تعرف لغاية الان”، مبينا ان “الجهات المختصة قامت بفتح تحقيق […]

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