2022/02/21 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين مرة أخرى إلى مغادرة أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفر الجوي التجاري قد يكون مقيدًا بسبب “العمليات العسكرية الروسية” المحتملة.وتواصل وزارة الخارجية حث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور باستخدام الرحلات الجوية التجارية أو الخاصة بسبب التهديد المتزايد للعمل العسكري الروسي.وقالت السفارة الأمريكية […]

ظهرت المقالة مجدداً..



واشنطن تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجدداً.. واشنطن تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجدداً.. واشنطن تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).