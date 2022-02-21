نائب مستقل: محرجون أمام الشعب ونعمل على استجواب جميع الوزراء

2022/02/21 | 15:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب المستقل ياسر وتوت، الاثنين ، أن النواب المستقلين محرجون أمام الشعب جراء سعر صرف الدولار، موضحاً أن، النواب يعملون على استجواب جميع الوزراء ولن نجامل أحداً على حساب المواطن.وقال وتوت في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “النواب المستقلين محرجون أمام الشعب العراقي وسنعمل على استجواب جميع الوزراء واقالتهم في […]

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