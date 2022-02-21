إلغاء لقاء رئيس وزراء الأردن مع السيسي بعد إصابته بفيروس كورونا خلال زيارته مصر

2022/02/21 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية، الاثنين، إلغاء لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد ثبوت إصابة الخصاونة بفيروس كورونا.

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