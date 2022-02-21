اقتصادي يحذر من ارتفاع كبير في أسعار “القمح” ويقدم خطة بـ 6 نقاط

2022/02/21 | 15:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قدم الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، خطة لتجنب تأثر العراق باي ارتفاع في أسعار القمح نتيجة الأزمة بين روسيا والغرب.وقال العبيدي، في منشور على الفيسبوك، تابعته /المعلومة/ إن “الاستمرار في الازمة بين روسيا واوكرانيا مع ارتفاع اسعار النفط التي تؤدي الى ارتفاع كلف النقل ستؤدي الى المزيد في الارتفاع باسعار القمح وخصوصا […]

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