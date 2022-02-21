نادي بريست يفتح تحققيا في تعرض بلايلي لإساءة عنصرية

2022/02/21 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ستاد بريست الفرنسي ،اليوم الإثنين، عن فتحه تحقيقاً في واقعة تعرض نجمه الجزائري يوسف بلايلي، لإساءة عنصرية.

وقالت إذاعة “مونت كارلو”، إن إلياس رمضاني، الصحفي في Mediapart، هو من أبلغ عن الواقعة خلال مباراة بريست ضد ريمس، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وأكد ميشيل دير زاكاريان، مدرب ستاد بريست، أنه لم يسمع تلك الإساءات، وأن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا تمتع بدعم جماهير ناديه.

وصرح جريجوري لورنزي، المدير الرياضي لبريست، أن النادي سيفتح تحقيقًا في الواقعة، بالتعاون مع ريمس، حول إساءة محتملة ضد اللاعب الجزائري.

يذكر أن يوسف بلايلي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني من مباراة ستاد بريست ضد ريمس بالدوري الفرنسي.

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