2022/02/21 | 15:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الكرخ الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب أحمد عبد الجبار الملقب بـ”الالماني”، لقيادة الفريق الكروي في الموسم الحالي.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “ادارة نادي الكرخ تعلن تسمية مدرب الفريق السابق احمد عبد الجبار، لقيادة فريقها الكروي خلفا للمستقيل حسن احمد”.وأضاف النادي، أن “اختيار عبد الجبار […]

ظهرت المقالة رسمياً..



“الالماني” أحمد عبد الجبار مدرباً لنادي الكرخ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. “الالماني” أحمد عبد الجبار مدرباً لنادي الكرخ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. “الالماني” أحمد عبد الجبار مدرباً لنادي الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).