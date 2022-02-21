سقوط طفل ووالده في بئر داخل أحد المراقد ببابل وفرق الإنقاذ تتدخل (صور)

2022/02/21 | 15:43 - المصدر: وكالة ناس

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طفل يسقط داخل بئر

مفارز مركز دفاع مدني الحله وباسناد مركز رتل الطوارئ تنقذ طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات وكذلك والده بعمر ٢٨ سنه وبإشراف السيد مدير دفاع مدني بابل وضباط المراكز المغنيه

حيث سقط الطفل داخل بئر في مرقد الامام عمران بن علي " ع " وهذا البئر يشرب منه الزائرون لغرض التبرك منه علما أنه مرتفع نوعا ما عن الأرض

وبهمه عاليه وشجاعة فائقة تم إنقاذ الطفل ووالده وهم حاليا بصحة جيدة

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