جستن ميرام يعود إلى المنتخب الوطني من بوابة الإمارات

2022/02/21 | 15:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، استدعاء لاعب ريال سولت ليك الاميركي جستن ميرام لصفوف المنتخب الوطني.وقال مصدر مقرب من شهد، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “مدرب المنتخب الوطني اتصل باللاعب جستن ميرام من أجل الالتحاق بصفوف اسود الرافدين في تصفيات مونديال قطر 2022”.وأضاف ان “ميرام وافق […]

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